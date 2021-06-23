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На аудиенцию к Папе Римскому пришел парень в костюме Человека-паука

Маттиа Виллардита пришел на аудиенцию к понтифику, чтобы подарить ему маску супергероя

РИМ, 23 июня. /ТАСС/. Итальянский портовый рабочий из города Вадо-Лигуре Маттиа Виллардита, который в свободное время выступает с музыкальными и театральными представлениями перед лежащими в больницах детьми, пришел на аудиенцию к Папе Римскому Франциску в костюме Человека-паука. Об этом в среду сообщил портал Vatican News.

"Я надеваю костюм Человека-паука, чтобы вызвать улыбку у самых маленьких пациентов", - рассказал изданию 28-летний итальянец. По его словам, он пришел на аудиенцию к понтифику, чтобы подарить ему маску супергероя, через которую Виллардита обычно смотрит на страдания больных детей. Итальянец также попросил Франциска молиться за них и их родных. "Настоящими супергероями являются страдающие дети и их близкие, которые борются за них с большой надеждой", - добавил Виллардита.

Впервые портовый рабочий надел маску супергероя для выступления перед детьми четыре года назад. Он рассказал, что сам страдает от врожденного заболевания и в течение 19 лет неоднократно лежал в детской больнице в Генуе. "Когда я лежал в кровати один, я очень хотел, чтобы Человек-паук вошел в мою комнату через окно", - вспомнил он.

Виллардита также рассказал, что старался радовать ребят и во время жестких карантинных ограничений, введенных в Италии из-за пандемии коронавируса. По его словам, он сделал более 1 400 видеозвонков, а если была возможность, то Виллардита приходил в дома к людям и помогал родителям устраивать праздники для детей. Его заслуги не остались незамеченными. В прошлом году президент Италии Серджо Маттарелла вручил ему орден "За заслуги перед Итальянской Республикой" за "альтруизм и изобретательные инициативы, при помощи которых он помогает облегчить страдания самых молодых пациентов больниц".

Теги
Франциск (Папа Римский)Ватикан
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