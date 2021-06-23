На обновление инфраструктуры калужской Тарусы необходимо более 3 млрд рублей

ТАСС, 23 июня. На реконструкцию инженерной инфраструктуры в старинном городе Таруса Калужской области, включающую в себя ремонт сетей водоснабжения, дорог, тротуаров и парковок, требуется порядка 3 млрд рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил глава администрации Тарусы Сергей Манаков.

"В настоящий момент мы оцениваем потребность в реализации инфраструктурных проектов примерно в 3 млрд рублей. На эти средства мы намерены провести масштабную реконструкцию исторического центра, а он у нас не маленький: это канализация, водопровод, теплосеть, установить новое освещение, восстановить дорожное покрытие, сделать тротуарную сеть. Далее нам нужны перехватывающие парковки на въезде в город, чтобы туристам, которые в сезон массово въезжают в город, было где остановиться. Это касается не только автомобилистов, но и тех, кто приезжает с автобусными турами", - сообщил собеседник агентства.

В планах властей провести реконструкцию городского киноконцертного зала "Мир", создать археологическую тропу вдоль реки Таруски и благоустроить пешеходный парк в пойме реки. "Еще один важный проект, который мы должны реализовать - ремонт нашей Центральной районной больницы, поскольку это тоже стратегически важный объект для нормального развития и функционирования города", - подчеркнул Манаков.

По его словам, заявку от администрации Тарусы на реализацию этих проектов уже подали в министерство экономического развития региона, на некоторые из них уже готовят сметную документацию.

Ранее президент Владимир Путин, говоря о необходимости поддержки туристической индустрии в регионах, назвал калужские города Тарусу и Боровск в числе тех, которые могут войти в расширенный маршрут Золотого кольца и получить финансовую поддержку по программе льготных кредитов под 3-4% годовых для предприятий сферы гостеприимства.

Старинный русский город Таруса находится на берегу Оки в 70 км от Калуги. Он был основан в 1246 году. Город - центр притяжения творческих людей, в разные годы здесь отдыхали и жили писатели, поэты, художники и музыканты. В Тарусе расположены дома-музеи семьи Цветаевых, Константина Паустовского, Николая Заболоцкого, Святослава Рихтера и усадьба Поленово, где жил и творил художник Василий Поленов. На набережной Оки стоит памятник Белле Ахмадулиной работы ее мужа Бориса Мессерера (неподалеку от города была их дача), а также старинные каменные храмы, деревянные часовни и множество других туристических объектов.