В Курганской области низкий охват тестами на ковид вызван стабилизацией ситуации

ТАСС, 23 июня. Стабильная ситуация по коронавирусу в Курганской области сказалась на снижении показателей тестирования населения на вирус. В случае ухудшения эпидемической обстановки количество тестов увеличат, сообщили в среду ТАСС в департаменте здравоохранения региона.

23 июня вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщила, что самые низкие показатели тестирования на коронавирус фиксируются в Еврейской автономной области (ЕАО), Мордовии и Курганской области.

"Осенью прошлого года в Курганской области было огромное количество тестирований на коронавирус, практически в три раза превышавшее оптимальные объемы, что создавало задержки при получении результатов. Сейчас в регионе ведется сбалансированная политика по тестированию, она отталкивается от фактического числа заболевших. Обследуются все категории пациентов в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Роспотребнадзором. Ситуация в области стабильная, резкого роста инфекции пока не наблюдается, в случае ухудшения эпидобстановки число тестов будет сразу увеличено", - сказали там, отметив, что тест-систем в регионе достаточно.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявили 22 117 случаев COVID-19. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно провели 606 757 исследований.