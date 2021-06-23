Госорганы Башкирии будут принимать граждан после прививки или отрицательного ПЦР-теста

ТАСС, 23 июня. Руководители государственных органов и органов местного самоуправления в Башкирии начнут проводить приемы граждан, которые привились или сдали отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 29 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба со ссылкой на указ главы Башкирии Радия Хабирова о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Кроме того, с 29 июня руководители государственных органов и органов местного самоуправления будут проводить личные приемы лишь тех жителей, у которых есть при себе один из указанных выше документов", - говорится в сообщении.

В документе уточняется, что речь идет о справке или сертификате о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Аналогичные ограничения вводятся с 29 июня и на посещение объектов общепита, работающих в закрытых помещениях - их также можно посетить только при наличии указанных документов. Как сообщал ТАСС, это требование касается ресторанов, кафе и столовых, в которых 50 и более посадочных мест. Ранее это ограничение распространялось на организации общепита с числом мест от десяти.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 23 июня в Башкирии зафиксировано более 40,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 38,2 тыс. человек, еще 571 пациент умер.