Глава Крыма поручил муниципалитетам до 25 июня оценить ущерб от подтоплений

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Главы муниципалитетов должны к пятнице завершить оценку ущерба от подтоплений в регионе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в среду на заседании оперштаба в Ялте.

"Прошу всех глав администраций до пятницы закончить оценку ущерба, нанесенного жителям, предпринимателям чуть дольше будет, но все равно считаем всех. Но жителям давайте до пятницы закончим оценку ущерба, чтобы мы могли систематизировать эту работу, обобщить, понять, кто у нас попадает под действие федеральных законов, кто нет, какие меры предпринять [необходимо]", - сказал Аксенов.

По его словам, во время оценки ущерба власти столкнутся с ситуациями, когда жители не смогут предоставить документы на недвижимость из-за того, что "кто-то жил, не был дооформлен, не был прописан, у кого-то не было документов". Это, по словам Аксенова, не должно стать препятствием для оказания помощи гражданам.

"Разговаривать будем со всеми без исключения, даже если не было каких-то правоустанавливающих документов на строение, будем обсуждать, как помочь, искать варианты, как не оставить семью в беде", - добавил Аксенов.