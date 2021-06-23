Вакцина "Спутник Лайт" станет доступна жителям Петербурга в течение месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Однокомпонентная интраназальная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" станет доступна в Петербурге в течение месяца. В настоящее время несколько учреждений в городе проводят клиническую апробацию вакцины, сообщил в среду в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"У нас уже был запрос от Минздрава, какое количество нам нужно, мы подали заявку. В городе есть несколько клиник, в которых на клинической апробации находится данная вакцина. Я думаю, что в течение периода до месяца она появится", - сказал он.

Он отметил, что вакцина является удобной. Иммунитет при ее использовании формируется в течение 12-18 дней.

По последним данным, в Петербурге выявили 460 558 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 432 842 человека, умерли 15 596. За последние сутки в городе выявили 1 092 случая заражения.