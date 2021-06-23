Российский Судак и болгарский Первомай подписали в Крыму договор о побратимстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Российский Судак и болгарский город Первомай подписали договор об установлении побратимских связей, сообщили в среду ТАСС организаторы проходящего в Крыму форума "Розафест", в рамках которого на полуостров прибыла делегация из европейской страны.

Уточняется, что со стороны Болгарии соглашение подписала заместитель мэра города Первомай Радослава Ставрева, со стороны России - председатель городского совета Судака Константин Рожко.

"Для Судакского городского округа - это новая страничка в истории, которую мы будем дальше с вами развивать и в сфере бизнес-отношений, и отношений в сфере культуры, спорта, общении молодежи на разных площадках", - сказал Рожко после подписания договора.

В Крым в понедельник прибыла самая крупная в современной истории полуострова делегация из Болгарии, в которую входят политики, бизнесмены, представители муниципалитетов, общественные деятели и ученые. Они приняли участи в форуме "Розафест", проходившем на цветущем поле роз в Белогорском районе.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.