Минобрнауки проработает вопрос по допуску к очным занятиям вакцинированных студентов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минобрнауки детально проработает вопрос по допуску к очным занятиям в новом учебном году только вакцинированных от коронавируса студентов, общая позиция для всех вузов будет представлена в ближайшее время. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

"Такая постановка вопроса имеет право на существование", - сказал Фальков, комментируя рекомендации Совета ректоров вузов Москвы и Московской области по допуску к очным занятиям только привитых студентов.

"Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения, в равной степени качество как тех, кто будет на кампусах, и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно. Потому что здесь вопрос ведь не только зачастую желания прививаться или не желания, но есть и мед отводы. И в этом случае человек по объективным причинам не сможет прийти. В самое ближайшее время мы общую для всех российских вузов позицию выработаем и обязательно ее доведем", - добавил министр.

Ранее совет рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации по пандемии начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия. В Минобрнауки заявили ТАСС, что рекомендации являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.

Фальков в среду, 23 июня, на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявлял, что Минобрнауки намерено обсудить на следующей неделе с ректорами вузов России рекомендации совета.