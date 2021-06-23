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Минобрнауки не планирует корректировать сроки приемной кампании

По словам главы ведомства Валерия Фалькова, 17 августа произойдет зачисление на бюджетные места, а "к концу августа будут уже сданы все документы"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России не намерено корректировать сроки приемной кампании, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Нет. Сроки приемной кампании сдвигаться не будут", - сообщил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, уже 17 августа произойдет зачисление на бюджетные места, а "к концу августа будут уже сданы все документы".

"Там, где дополнительные вступительные испытания, где-то к 1 августа это тоже все завершится. Ну и потом, вот до середины августа мы проведем зачисление во все российские университеты", - добавил Фальков.

Абитуриенты с 20 июня и до конца июля могут очно или удаленно подать документы в российские вузы для поступления.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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