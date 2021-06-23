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Посольство России в Эстонии осудило попытку реабилитации нацизма в местном СМИ

Диппредставительство отметило, что в газете Eesti Päevaleht высказывалось утверждение о том, что нацистская агрессия якобы стала "превентивной мерой Германии"

ТАЛЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии в среду обвинило эстонскую газету Eesti Päevaleht в попытке реабилитации нацизма из-за статьи, которая была опубликована в издании в 80-ю годовщину нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня.

Диппредставительство отметило, что в статье высказывалось утверждение о том, что нацистская агрессия якобы стала "превентивной мерой Германии".

"Доказательства? Документы? Факты? "Нет, не слышали", - охарактеризовало публикацию российское посольство, назвав высказанные в статье оценки "бессвязным потоком антинаучного бреда".

Дипломаты порекомендовали эстонскому изданию "внимательно прочитать статью главы МИД Германии Хайко Мааса и директора мюнхенского Института современной истории Андреаса Виршинга "Нет политики без истории", в которой указано, что "Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу".

"Именно благодаря глубокому пониманию и искреннему осознанию этих фактов стало возможным историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии, - заявило посольство РФ. - На них зиждется вся современная система международных отношений, частью которой является и Эстония. Любым другим трактовкам событий, которые привели к началу Второй мировой и Великой Отечественной войны, самое место на свалке истории".

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