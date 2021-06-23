Жителей Ялты предупредили об опасности отравления водопроводной водой во время дезинфекции

ЯЛТА, 23 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил жителей Ялты об опасности отравления питьевой водой из водопровода во время дезинфекции сетей. Об этом сообщила в среду на комиссии по ЧС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"ГУП РК "Водоканал ЮБК" ранее сообщил, что с 20:00 23 июня до 06:00 24 июня будет проводиться дезинфекция системы водоснабжения на 19 улицах, попавших в зону подтопления. Власти города, волонтеры и местный бизнес ранее организовали развоз питьевой воды в Ялте.

"В воде будет 40%-й дезраствор. Ее категорически пить нельзя. Можно получить острое отравление. Воду на тех улицах, по которым будет идти дезинфекция, пить категорически нельзя", - сказала Пеньковская.

Она добавила, что в случае получения нормативных показателей после дезинфекции Роспотребнадзор сможет гарантировать населению подачу качественной воды. В противном случае в Ялте будут продолжать дезинфекцию на отдельных участках.