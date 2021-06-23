В КЧР около 20 социально значимых проектов получат гранты на реализацию

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа прошел в Карачаево-Черкесии. Гранты на реализацию идей получили около 20 человек. Об этом журналистам сообщили в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики региона.

"В Карачаевске прошел конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди физических лиц в Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году. Конкурс, организованный Федеральным агентством по делам молодежи, направлен на поддержку социально-значимых молодежных инициатив. По итогам конкурса 19 проектов участников из КЧР были высоко оценены экспертами Росмолодежи и получат финансовую поддержку для реализации", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что сумма грантовой поддержки составила более 6,2 млн рублей. Проекты планируют реализовать в период с августа 2021 года до конца июля 2022 года. Работа конкурсной площадки стартовала с образовательных блоков, продолжилась индивидуальными консультациями с федеральными экспертами и завершилась процедурой защиты подготовленных молодыми активистами проектов.

Всего на конкурс подали около 40 заявок. Молодые люди разработали и презентовали работы в девяти направлениях, в том числе добровольчестве, патриотическом воспитании, межнациональном взаимодействии, спорте, туризме и в укреплении семейных ценностей.

"Специально приглашенные федеральные эксперты Росмолодежи оценивали актуальность и социальную значимость проекта, его реализуемость, инновационность, уникальность и достижимость ожидаемых результатов, обоснованность бюджета проекта и масштаб его реализации", - добавили в министерстве.