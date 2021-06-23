Кабмин 24 июня обсудит выделение средств на новые пособия беременным и родителям-одиночкам

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг, 24 июня, рассмотрит проект распоряжения о выделении средств на новые пособия беременным и неполным семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о выделении средств на 2021 год из резервного фонда правительства РФ бюджету Пенсионного фонда России (ПФР). "Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей", - говорится в материалах к заседанию.

Ранее пресс-служба ПФР сообщала, что прием заявлений на пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет начнется с 1 июля. В Пенсионном фонде напомнили, что размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности - 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, и важным условием является размер дохода семьи, который не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Также правительство в четверг рассмотрит вопрос о выделении из своего резервного фонда субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке. "Положения проекта распоряжения предусматривают выделение в 2021 году <…> средств на перевозку 104 тыс. пассажиров по 20 региональным маршрутам Дальневосточного федерального округа", - сообщили в кабмине.