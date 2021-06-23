В ОНК рассказали о состоянии напавшего на полицейских в Москве студента из США

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Студент из США Тревор Рид заявил об отсутствии жалоб на медиков и сотрудников УФСИН Москвы, однако члены Общественной наблюдательной комиссии проверят условия оказания ему медпомощи. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

"На данный момент у Рида нет жалоб, он заявил, что хорошо себя чувствует и медицинская помощь ему не требуется. Рид просил провести ему исследование легких после перенесенного заболевания, что уже, как он говорит, сделано. Рид переболел COVID-19, по его словам, в легкой форме. Однако считает, что лечение ему не оказывалась и из препаратов он получал только витамины. Так это или нет, пока сказать не могу, нужно разбираться. Но одно могу сказать точно - от коронавируса он полностью исцелился. В то же время Тревор Рид заявляет, что пока он находился на лечении, от COVID-19 умерли 12 человек, что не соответствует действительности", - подчеркнула она.

По ее словам, Рид постоянно направляет жалобы в прокуратуру и на имя уполномоченного по правам человека, регулярно вызывает к себе представителей американского посольства, однако жалоб на условия содержания и состояние здоровья членам ОНК не выразил. "Рид огульно заявляет о том, что права человека в России не соблюдаются. При этом он ни на что не жалуется, подчеркивает уважительное отношение сотрудников и возможность всегда попасть на личный прием к руководству СИЗО. Возможно, господин Рид не полностью осознает, что он находится в изоляторе не в статусе туриста, а в статусе обвиняемого в совершении тяжкого преступления на территории Российской Федерации и, возможно, пытается таким образом политизировать свою ситуацию и привлечь внимание мировой общественности", - отметила правозащитница. Как она подчеркнула, в любом случае все заявления господина Рида будут "тщательно проверены Общественной наблюдательной комиссией города Москвы".

Головинский суд Москвы летом прошлого года признал Рида виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья") и назначил ему девять лет колонии, взыскав 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. По версии следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после жалобы жильцов дома на Ленинградском шоссе в Москве на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. Рид обжаловал приговор. Он не признает себя виновным и утверждает, что из-за алкогольного опьянения не помнит, как произошел его конфликт с полицейскими.

Проведение заседания по жалобе Рида неоднократно откладывалось из-за назначения американцу дополнительных экспертиз состояния здоровья. В настоящее время Мосгорсуд назначил заседание по жалобе Рида на 28 июня.