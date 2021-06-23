В Петербурге временно остановили запись на вакцину "Ковивак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге сформирована очередь на остаток доз вакцины "Ковивак", поэтому запись на вакцинацию этим препаратом временно остановили. Во всех пунктах вакцинации города доступна вакцина "Спутник V", сообщили в среду в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"В наличии имеются три вида вакцин - "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), "Эпиваккорона", "Ковивак". Вакцина "Гам-Ковид-Вак" доступна во всех пунктах, вакцина "Эпиваккорона" - в пунктах по адресам, опубликованным на сайте комитета по здравоохранению. Запись на вакцину "Ковивак" временно не ведется, так как на остаток вакцины в городе уже сформирована очередь", - говорится в сообщении.

Даты новых поставок препарата в сообщении не уточняют. В совете сообщили, что в городе привиты уже почти 812 тысяч человек. В Петербурге имеется запас вакцины - 140 тысяч комплектов доз.

Ранее ТАСС сообщал, что в течение месяца в Петербурге будет доступна вакцина "Спутник Лайт".

По последним данным, в Петербурге выявили 460 558 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 432 842 человека, умерли 15 596. За последние сутки в городе выявили 1 092 случая заражения.