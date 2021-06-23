В Башкирии темпы вакцинации от COVID-19 выросли в шесть раз

ТАСС, 23 июня. Темпы вакцинации от коронавируса в Башкирии с момента принятий изменений в указ о повышенной готовности для профилактики заболевания выросли в шесть раз. Об этом сообщил в среду глава республики Радий Хабиров в прямом эфире на телеканале "Россия 24".

"Мы сравнили темпы вакцинации с момента принятия изменений в наш указ о повышенной готовности, мы внесли изменения, с 17 июня на сегодняшний день темпы вакцинации у нас выросли в шесть раз. Очень серьезный пошел поток людей, которые хотят вакцинироваться, и мы сейчас ведем такие постоянные переговоры с оперативным штабом, чтобы нам, учитывая тот темп, который у нас сейчас есть, и готовность людей, <…> побольше стали выделять вакцины", - сообщил Хабиров.

За все время в Башкирию поступило около 500 тыс. доз вакцины, сейчас привились 485,5 тыс. человек. "Вакцина вся в республике "раскидана", но в крупных городах мы создали довольно большое количество мобильных пунктов для вакцинации, и там у нас стали образовываться очереди", - отметил глава республики.

За счет переговоров с оперативным штабом в среду в Башкирию поступило 18 тыс. вакцины, в пятницу регион получит еще 53 тыс. дозы. Хабиров полагает, что в случае сохранения сегодняшнего темпа в неделю в республике смогли бы прививаться по 150 тыс. человек.

Обстановка в регионе

На прошлой неделе власти внесли ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса, согласно которым приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только после вакцинации либо с отрицательным тестом на коронавирус. По словам Хабирова, он уже сделал третью прививку от коронавируса для увеличения количества антител. При этом необходимости вводить обязательную вакцинацию власти Башкирии пока не видят. Глава республики также поручил вакцинировать до 2 июля 60% госслужащих.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, на 23 июня в Башкирии зафиксировали более 40,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 38,2 тыс. человек, еще 571 пациент умер. При этом Хабиров отметил, что до конца прошлой недели количество случаев фиксировалось от 90 до 100, сейчас - от 100 до 120.