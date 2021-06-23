Темпы вакцинации в Ульяновской области выросли вдвое за последние два дня

УЛЬЯНОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Количество вакцинированных в сутки выросло вдвое в Ульяновской области за последние два дня - с 1 270 до 2 500 - 2 700. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее в среду вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства назвала Ульяновскую область в числе четырех регионов с низким числом вакцинированных от коронавируса. Кроме этого, низкие темпы вакцинации отмечены в Дагестане, Владимирской и Вологодской областях.

"На прошлой неделе было вакцинировано в среднем по 1 270 человек в сутки. За последние два дня нарастили темпы до 2 500 - 2 700 человек в сутки", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства здравоохранения региона, в Ульяновской области планируется привить 595 324 человека. "Всего привито 166 067 жителей региона, полностью завершили вакцинацию 131 087 ульяновцев. Целевой показатель выполнен на 26,6%, регион занимает 48-е место по Российской Федерации", - пояснили в пресс-службе.

Всего с начала прививочной кампании в Ульяновскую область поступило 191 092 комплекта вакцины, или 32,1% от заявленной потребности. "Как только вакцина поступает в регион, она сразу распространяется по медучреждениям и используется", - уточнили в пресс-службе.

По данным регионального министерства здравоохранения, для повышения темпов вакцинации расширяется география пунктов. "В Ульяновской области организовано 44 стационарных пункта вакцинации, девять мобильных пунктов в общественных местах, торговых центрах и многофункциональных центрах (МФЦ), работает 31 мобильная бригада для вакцинации в отделенных селах. В регионе также организована вакцинация пациентов при выписке из стационаров и выездная вакцинация на предприятиях региона", - добавили в пресс-службе.

Ситуация в регионе

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области на 23 июня выявлено 58 123 случая коронавируса. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 55 449 человек, умерли 1 630 пациентов с подтвержденной инфекцией.