{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патриарх Кирилл, муфтий Гайнутдин и раввин Лазар получили медали Российского фонда мира

Их наградил юбилейными медалями "за активную деятельность по духовному возрождению России, большой вклад в развитие миротворчества и межконфессионального диалога"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский фонд мира наградил юбилейными медалями за большой вклад в миротворчество и активную деятельность по духовному возрождению России патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина и главного раввина России Берла Лазара, сообщила пресс-служба фонда.

Церемония награждения прошла во время торжественного заседания, посвященного 60-летию Российского фонда мира в Большом колонном зале Дома Союзов.

Отмечается, что патриарх, главный муфтий России и главный раввин РФ награждены юбилейными медалями фонда "за активную деятельность по духовному возрождению России, большой вклад в развитие миротворчества и межконфессионального диалога".

Российский фонд мира является правопреемником Советского фонда мира, образованного в 1961 году. Также во вторник с юбилеем фонд поздравили президент России Владимир Путин, председатель правительства России Михаил Мишутсин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор ЮНЕСКО Азулай Одри.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
Минтруд заявил об актуальности определения эффективных моделей развития рынков труда
Глава ведомства Антон Котяков сообщил, что Россия поддерживает подготовленный проект совместной декларации министров труда и занятости и министров просвещения стран Группы двадцати
Читать полностью