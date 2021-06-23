Патриарх Кирилл, муфтий Гайнутдин и раввин Лазар получили медали Российского фонда мира

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский фонд мира наградил юбилейными медалями за большой вклад в миротворчество и активную деятельность по духовному возрождению России патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Равиля Гайнутдина и главного раввина России Берла Лазара, сообщила пресс-служба фонда.

Церемония награждения прошла во время торжественного заседания, посвященного 60-летию Российского фонда мира в Большом колонном зале Дома Союзов.

Отмечается, что патриарх, главный муфтий России и главный раввин РФ награждены юбилейными медалями фонда "за активную деятельность по духовному возрождению России, большой вклад в развитие миротворчества и межконфессионального диалога".

Российский фонд мира является правопреемником Советского фонда мира, образованного в 1961 году. Также во вторник с юбилеем фонд поздравили президент России Владимир Путин, председатель правительства России Михаил Мишутсин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор ЮНЕСКО Азулай Одри.