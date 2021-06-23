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В Санкт-Петербурге 23 июня зафиксировали второе абсолютное значение температуры

Воздух прогрелся до 35,9 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Столбики термометров в Петербурге 23 июня поднялись почти до 36-градусной отметки. Таким образом был перекрыт не только максимум для этого дня и месяца, но и зафиксировано второе абсолютное значение температуры в городе. Об этом журналистам сообщил в среду главный синоптик города Александр Колесов.

"Природа разошлась не на шутку, и вместе с экстремумами дня и месяца перекрыт абсолютный максимум июля. Сегодня температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до 35,9 градуса. Это выше максимума 28 июля 2010 года. На сегодняшний день это второе абсолютное значение температуры в Санкт-Петербурге", - сказал синоптик.

Колесов уточнил, что самым жарким было 7 августа 2010 года, когда воздух прогрелся до 37,1 градуса тепла. Погодные рекорды на фоне аномальной жары в Санкт-Петербурге фиксируют уже пять дней подряд. "Завтра уже будет прохладнее", - добавил он.

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