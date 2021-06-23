Гутерриш призвал сохранить механизм трансграничной помощи в Сирии еще на год

ООН, 23 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мандат на оказание гуманитарной помощи в Сирии через пограничные переходы с территории других государств на контролируемой оппозицией территории нужно продлить на ближайший год.

"Я настоятельно призываю членов Совета Безопасности ООН достичь консенсуса о разрешении транcграничных операций, которые остаются жизненно важным каналом помощи, еще на один год, - сказал он в видеообращении к участникам заседания Совбеза по ситуации в Сирии. - Если совет не даст на это свое разрешение, страна столкнется с разрушительными последствиями".

Гутерриш отметил, что в рамках этого механизма за последний год в Сирию прибыли около 1 тыс. грузовиков с помощью. Он добавил, что ее распределение тщательно отслеживалось.

В июле 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении на год действующего с 2014 года механизма трансграничной помощи Сирии. Такие поставки осуществляются через два КПП на границе с Турцией: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава". Срок действия этого механизма истекает 10 июля, к этому времени Совету Безопасности предстоит принять решение, продлевать ли его еще на год.

При этом Москва и Дамаск настаивают на постепенном сворачивании такого механизма, так как все больше районов в Сирии возвращается под контроль правительства. Если же помощь доставляется на неподконтрольную правительству территорию, ее могут перехватить террористы.