В Тверской области пройдут обязательную вакцинацию около 280 тыс. человек

ТАСС, 23 июня. Около 280 тыс. жителей Тверской области пройдут обязательную вакцинацию, которая введена в регионе с 18 июня и должна завершиться до 18 августа. Об этом в среду сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания оперативного штаба.

"Определены задачи по обеспечению на территории Тверской области иммунизации категорий граждан, которые в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача подлежат обязательной вакцинации. <...> Всего, по предварительным данным, это порядка 280 тыс. человек", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По данным пресс-службы, организациям с численностью сотрудников более 50 рекомендовали проводить вакцинацию на рабочем месте. Губернатор Игорь Руденя поручил увеличить количество выездных бригад в случае необходимости, а также обеспечить наличие вакцины. "Проведение обязательной вакцинации будет контролироваться, и в случае невыполнения требований постановления главного санитарного врача [по Тверской области] деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей будет ограничена", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 18 июня постановлением главного государственного санитарного врача по Тверской области в регионе ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. Привиться первым компонентом вакцины до 18 июля и вторым - до 18 августа должны работники торговли, общепита, гостиниц, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.

По данным регионального оперативного штаба на 23 июня, в Тверской области с начала пандемии выявили 44 466 случаев заражения коронавирусом, в том числе 171 - за последние сутки. Выздоровели 40 903 человека, 1 158 пациентов умерли. С 23 июня власти региона ввели профилактические ограничения: количество участников спортивных, зрелищных, культурных и других массовых мероприятий не должно превышать 500 человек, трибуны и зрительские места при этом могут быть заполнены не более чем на 50 процентов. Также в области действует обязательный масочный режим на транспорте, в торговых объектах, организациях культуры, медицины.