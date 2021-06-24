В Российском фонде мира рассказали о работе организации

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский фонд мира, отметивший во вторник свой 60-летний юбилей, защищает интересы страны на международных площадках не только от зарубежных, но и от некоторых российских общественных организаций. Об этом заявил корреспонденту ТАСС первый заместитель председателя правления Российского фонда мира Анатолий Салуцкий.

"На международной арене идут постоянные "бои" среди общественных организаций, попытки нападения на Россию - в Вене, в Женеве, в Страсбурге, в Нью-Йорке. Во многих случая нам приходится оппонировать не только зарубежным нападкам на Россию, но и нашим, российским общественным организациям, которые финансируются из-за рубежа. Нам приходится постоянно давать отпор таким нападкам, доходило до очень серьезных вербальных столкновений. И мы везде отстаиваем наши интересы", - сказал Салуцкий.

Он отметил, что в настоящее время фонд является крупнейшей общественной организацией страны. Однако еще в 1990-е годы положение организации было "плачевным".

"После того как в 1990-е годы Советский фонд мира перестал существовать, а Российский фонд мира выделился из него, положение нашего фонда мира было очень плачевным: средств не было, не было спонсоров. И вот за последние 20 лет нам удалось полностью возродиться. И мы сейчас ведем большую международную деятельность. Фонд представлен в ООН, является партнером ЮНЕСКО, ПАСЕ и других международных организаций", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что фонд помогает ветеранам, занимается воспитанием детей и подростков, активно участвует в "духовном и нравственном возрождении России".

Российский фонд мира является правопреемником Советского фонда мира, образованного в 1961 году. Торжественный вечер, приуроченный к 60-летнему юбилею фонда, прошел во вторник в Большом колонном зале Дома Союзов. Юбилейными медалями фонда были награждены патриарх Московский и всея Руси Кирилл, верховный муфтий России Равиль Гайнутдин и главный раввин России Берл Лазар. Также во вторник с юбилеем фонд поздравили президент России Владимир Путин, председатель правительства России Михаил Мишустин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор ЮНЕСКО Азулай Одри.