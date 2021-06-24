ЕГЭ по информатике 24 и 25 июня сдадут почти 113 тыс. человек

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Почти 113 тыс. человек будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике на компьютерах 24 и 25 июня, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в четверг.

"24 и 25 июня участники ЕГЭ сдадут экзамен по информатике и ИКТ (информационно-коммуникационным технологиям). В 2021 году данный экзамен впервые проводится на компьютерах, ранее выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках", - говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что заявления на участие в экзамене подали около 113 тыс. человек, в том числе около 102 тыс. выпускников текущего года.

Экзамен пройдет с использованием специальных программ, предназначенных для проведения ЕГЭ на компьютерах. Работа включает 27 заданий с кратким ответом, в том числе десять заданий базового уровня сложности, 13 - повышенного и четыре - высокого. В ведомстве отметили, что для сдачи экзамена на компьютере были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.

На ЕГЭ участникам будут доступны текстовый редактор, редактор электронных таблиц, системы программирования. Выполнение заданий по программированию допускается на таких языках программирования как С++, Java, C#, Pascal, Python, школьный алгоритмический язык. Пользоваться интернетом не разрешается. Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов. Продолжительность ЕГЭ составляет три часа 55 минут.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40. Результаты можно узнать не позднее 8 июля.

Во всех пунктах сдачи ЕГЭ будут соблюдаться антиковидные требования Роспотребнадзора, добавили в Рособрнадзоре.