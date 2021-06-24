Эксперт: до окончания курса вакцинации от коронавируса не стоит злоупотреблять загаром

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Солнце имеет свойство ослаблять клеточное звено иммунитета, поэтому вакцинированным против коронавируса лицам следует не злоупотреблять нахождением на солнце, в частности, загаром. В первые три дня после прививки рекомендуется вовсе остаться дома и пить больше воды, сообщила ТАСС завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова.

В воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что высокий уровень ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Центральном федеральном округе в ближайшие семь дней.

"Сейчас жара, ни в коем случае нельзя появляться на солнце - это противопоказано, по крайней мере первые три дня. Пока идет период вакцинации, она двухэтапная, все-таки желательно на открытом солнце не быть и не загорать, потому что солнце ослабляет клеточное звено иммунитета", - пояснила эксперт.

Волчкова добавила, что в случае проявления побочных реакций после прививки достаточно выпить таблетку парацетамола, а также выпивать около 2 л воды. В случае, если состояние будет неудовлетворительным и после трех дней после прививки, нужно обратиться к врачу.

Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал граждан, в том числе вакцинирующихся против новой коронавирусной инфекции, избегать перегрева в жару. При этом он отметил, что противопоказаний для купания в водоемах после вакцинации нет.