Министр окружающей среды Бразилии ушел в отставку на фоне расследования коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июня. /ТАСС/. Рикарду Салес в среду освобожден от должности министра окружающей среды Бразилии. Соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства южноамериканской республики.

Отмечается, что инициатором отставки стал сам экс-министр. Исполняющим обязанности главы министерства назначен Жоаким Алвару Перрейра Лейте, отвечающий в ведомстве за вопросы Амазонии и экологических услуг.

В мае Салес стал одним из фигурантов дела о незаконной вырубке лесов и экспорте древесины, расследованием которого занимается Федеральная полиция Бразилии. У него дома и в офисах прошли обыски. Правоохранители сообщили, что расследование началось в январе "после получения информации от зарубежных властей, указавших на возможные нарушения бразильских чиновников при экспорте древесины".

Фигурантов, среди которых оказались 10 чиновников министерства и подведомственных организаций, подозревают в коррупции, использовании служебного положения в личных целях и содействии контрабанде. Большинство из них тогда же были отстранены от своих должностей.

Согласно данным спутниковых наблюдений, площадь вырубки экваториальных дождевых лесов бразильской Амазонии с августа 2019 года по июль 2020 года увеличилась на 9,5%, до 11 088 кв. км. По данным местных природоохранных организаций, площадь лесов в этом регионе продолжает неуклонно сокращаться вследствие незаконной вырубки. По оценкам вице-президента южноамериканской республики Антониу Гамилтона Моурау, власти, напротив, отмечают "тенденцию к снижению темпов вырубки".