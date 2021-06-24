Компания Janssen продолжает изучать необходимость ревакцинации от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Janssen Pharmaceuticals ("Янссен фармасьютикалс"), принадлежащая корпорации Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"), пока продолжает испытания, призванные установить необходимость и сроки ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в среду ТАСС управляющий по связям с общественностью компании Janssen Pharmaceuticals Рич Ферейра.

"На данный момент у нас есть разрешение на использование нашей вакцины в США в чрезвычайных условиях. Она продемонстрировала безопасность и эффективность во время клинических испытаний. Мы продолжаем исследования, чтобы оценить длительность действия вакцины и необходимость дополнительных доз прививки", - сказал он.

Ферейра добавил, что в своих подходах к повторной вакцинации они опираются на рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которые пока не определили сроки ревакцинации.

В настоящее время в США одобрены три вакцины от коронавируса: американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"), препарат Moderna ("Модерна"), а также однокомпонентное средство американской Johnson & Johnson. В Pfizer и Moderna на запрос ТАСС о сроках повторной вакцинации пока не ответили. В финансовой отчетности Pfizer за первый квартал этого года при этом отмечалось, что компания ожидает сезонного спроса на свою вакцину. Сроки ревакцинации при этом не указывались.