Вильфанд заявил, что "пустынная" жара в Москве скоро спадет

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Пустынная" жара в Москве продержится до субботы включительно, затем температура понизится до 26-29 градусов тепла днем. С воскресенья также изменится характер погоды в столице - появится облачность, возможны небольшие дожди, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет смещаться антициклон к востоку, и появляется вероятность формирования облаков. Если до субботы температура еще очень высокая, сумасшедшая температура, то в воскресенье будет небольшое понижение - будет 29-34 градуса, а в понедельник - 26-31 градус тепла. В воскресенье даже возможен небольшой, кратковременный дождик. Большинство москвичей его не увидят, но все-таки", - рассказал он.

По словам Вильфанда, с четверга по субботу температура в Москве будет выше нормы на 10-11 градусов, а с воскресенья - на шесть градусов.

Кроме того, по словам метеоролога, изменится характер погоды в конце недели. "Пустынный зной" сменится просто жаркой погодой. "Все равно температура останется очень высокой, но уже в воскресенье-понедельник погоду будет формировать не только солнечная энергия, как сейчас. Сейчас все как в пустыне - только солнце прожаривает подстилающую поверхность, воздух совершенно застоявшийся, влажность небольшая. В воскресенье-понедельник будет уже адвекция (перемещение - прим. ТАСС) воздуха", - отметил он.

По данным Гидрометцентра России, в Москве в четверг и пятницу прогнозируется 34-36 градусов тепла, в субботу - 33-35 градусов тепла, в воскресенье - 29-34 градуса тепла, в понедельник - 26-31 градус тепла.