Эксперт рассказала, при каком уровне антител нужно делать прививку после коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Необходимость ревакцинации от коронавируса или прививки после перенесенной болезни зависит от уровня антител в организме. Такое мнение высказала ТАСС в среду профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

"В настоящее время распространены два вида тестов на антитела. Первый, которым пользовались до последнего времени, - итальянский тест Liason от компании DiaSorin. У него шкала антител идет от 15 до 400, при этом хорошим результатом считается уровень в 200-300. Тогда можно считать, что у человека хороший иммунитет от коронавируса. Сейчас появился другой тест компании Abbott под названием Quant. Он определяет антитела, конкретно нейтрализующие коронавирус. У него шкала от 50 до 40 000. Если показатель выше 1 300 - иммунитет хороший, если от 500 до 1 300 - есть риск заболеть, если меньше 500 - нужно вакцинироваться или ревакцинироваться", - сказала она.

Баранова уточнила, что речь идет о B-клеточном иммунитете.

Эксперт при этом уточнила, что, хотя после перенесенной болезни вырабатываются антитела, при вакцинации защита в среднем лучше, чем после заболевания коронавирусом.

Баранова добавила, что нет какого-либо общего правила изменения уровня антител от коронавируса в организме человека: "у кого-то он может сохраняться на высоком уровне долгое время, у других - быстро снижается". "Определить принадлежность к той или иной категории можно только путем измерения уровня антител", - добавила она.

Вопрос ревакцинации и вакцинации после болезни приобрел особенную актуальность в ряде стран на фоне новых волн пандемии.