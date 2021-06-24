Психиатр дал советы, как избежать паники в пандемию

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Выбор заслуживающих доверия информационных ресурсов и оценка их аргументации помогут избежать стрессовой ситуации на фоне разнообразных данных о пандемии коронавируса. Такой совет в беседе с ТАСС дал врач-психиатр Александр Федорович.

"Чтобы не впадать в панику, первое и главное - очертить для себя круг информационных ресурсов. Иными словами: откуда я буду брать информацию, которой я доверяю. Это очень важно, потому что стресс происходит из тотального противоречия: академик говорит одно, политик - другое, сосед-доктор - третье. Чем больше этих разночтений, тем человеку сложнее принять решение", - пояснил врач.

Не менее важно четко понимать аргументную базу выбранного ресурса. "Слушать, вникать в дебаты, понимать, как эта аргументная база работает в диалоге с оппонентами, - добавил Федорович. - И в конце в обязательном порядке человек должен ориентироваться не только на то, что он слышит и видит, но и на тот объем знаний, который у него есть, сопоставлять. На самом деле, у нас народ довольно грамотный".

Все эти советы помогут человеку потенциально нетревожному. Тем же, кто страдает тревожно-мнительным расстройством, не стоит откладывать визит к специалисту.

Без конфликта со средой

Федорович отметил, что стрессогенность среды сейчас высока из-за ограничительных мер. "Кого-то могут выгнать с работы, кого-то не пустят в ресторан, кто-то не может воспользоваться плановой медицинской помощью и так далее", - уточнил он.

Чтобы сократить уровень стресса, надо искать возможности не попадать под ограничения: выехать за город, работать удаленно, если есть такая возможность. "Нужно объединяться в группы, внутри которых можно найти поддержку самого разного свойства, в том числе экономическую", - заметил эксперт.

На бытовом уровне не следует конфликтовать из-за разных точек зрения, например, на вакцинацию, советует психиатр.

"Нужно сойтись на том, что у каждого есть право выбора. И ни в коем случае не применять никакого насилия, потому что это никогда не приводило ни к чему путному", - подчеркнул он.