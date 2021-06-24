МВД начало применять систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин

Ntechlab (технологический партнер Ростеха) разработал систему распознавания лиц, которая уже применяется в ряде регионов РФ, теперь компания объединила ее с функцией распознавания силуэтов людей и машин. Компания представляет платформу мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая силуэты прохожих и автомобилей, на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Решение по силуэтам вызывает серьезную заинтересованность наших клиентов, очень много у нас запросов. Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом", - сказал Теленков. При этом он не стал уточнять, о каких регионах идет речь.

Технологией также интересуются органы власти. Ее уже используют в Латинской Америке в системе общественного транспорта и в странах СНГ в разных проектах, а также в России и за рубежом на стройобъектах и в спортивной аналитике, сказал гендиректор Ntechlab. По его словам, интерес к системе проявляют страны Ближнего Востока, в ближайшее время компания проведет переговоры с одной из столиц в регионе.

"В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью", - пояснил Теленков. Он уточнил, что алгоритм при распознавании внешне похожих людей будет учитывать такие признаки, как походка, рост и т.д., а также позволит осуществлять поиск по таким атрибутам внешности, таким, как, например, очки, шляпа или борода.

"Так же и с автомобилями. Мы все уже привыкли к тому, что автомобили регистрируются дорожными камерами, но таких камер не так много и они снимают только на городских дорогах, хайвеях. Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля", - добавил глава компании. По словам Теленкова, алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.

Основные сферы применения технологии - региональная видеоаналитика, управление транспортом, строительные проекты, ретейл, коммерческая недвижимость и торговые центры.

Ранее сообщалось, что системы контроля доступа с распознаванием лиц Ntechlab закупили власти Москвы. Ростех предлагал регионам РФ использовать технологию в рамках борьбы с распространением коронавируса. Система использовалась во время чемпионата мира по футболу, который проходил в РФ в 2018. В Ntechlab также сообщали, что технологиями заинтересовались ряд стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Европы и Ближнего Востока.