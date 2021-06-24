Температура воды в Москве и Калининграде оказалась выше, чем на курортах Черного моря

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вода в Москве-реке и Балтийском море прогрелась до 23 градусов. Эта температура выше, чем на курортах Черного моря, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды в Калининграде фантастическая - 23 градуса, и эта температура гораздо выше, чем на Черноморье. Хотя там тоже наступает купальный сезон - в районе Алушты, Ялты, Феодосии, Евпатории, Анапы температура воды составляет 22 градуса, в Сочи и Туапсе - 21 градус", - сообщил он.

По словам Вильфанда, купальный сезон на Балтийском побережье начался на месяц раньше. Обычно вода в Калининграде прогревается до 22-23 градусов в конце июля-начале августа.

В Москве-реке вода прогрелась также лучше, чем на курортах Черного моря. "Самая комфортная температура воды, комфортнее, чем в морях, - в Москве-реке. Вода прогрелась уже до 23 градусов", - отметил метеоролог.