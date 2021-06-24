В Хабаровском крае в зону паводка летом и осенью попадут около 40 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Летне-осенний дождевой паводок в Хабаровском крае затронет свыше сотни населенных пунктов, где проживают около 40 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"В Хабаровском крае в зону возможного подтопления могут попасть населенные пункты, расположенные в бассейне р. Амур от Хабаровска до устья. <...> Согласно плану мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасный период 2021 года, на территории края в период летне-осеннего дождевого паводка попадают 17 муниципальных образований, 106 населенных пунктов с населением около 40 тыс. человек", - говорится в сообщении со ссылкой на врио губернатора региона Михаила Дегтярева.

Для эвакуации населения спланировано 132 пункта временного размещения общей вместимостью более 15 тыс. человек. При необходимости размещения большего числа пострадавших граждан будут задействованы дополнительные площади краевых и муниципальных помещений. Создана группировка сил и средств в количестве 5 тыс. человек, полутора тыс. единиц техники, более 170 плавсредств.

Пока в Хабаровском крае подтоплений нет. На реках края сохраняется повышенная водность, однако вода преимущественно спадает, в том числе в Амуре. При этом, как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, с 27 июня подъем на главной реке региона возобновится.