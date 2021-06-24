Власти Сингапура планируют к августу вакцинировать две трети населения

СИНГАПУР, 24 июня. /ТАСС/. Более 66% жителей Сингапура будут полностью вакцинированы к началу августа, что позволит возобновить проведение крупных мероприятий и постепенно восстанавливать туристические поездки. Такие планы содержатся в опубликованной в четверг в газете The Straits Times "концепции перехода к новой реальности", разработанной сингапурской межведомственной группой по борьбе с распространением COVID-19.

Правительство "рассчитывает, что к началу июля как минимум две трети населения получат первую дозу вакцины, а к началу августа свыше 66% будут полностью вакцинированы", указывается в документе. "Это позволит ослабить социальные ограничения, в том числе на проведение массовых мероприятий, например празднование Дня образования Сингапура (9 августа), а также традиционную встречу Нового года", - указали руководители группы.

"Жители, имеющие на руках сертификаты о прививках, вновь смогут путешествовать, но в те страны, где эпидемиологическая ситуация находится под контролем", - отмечается в документе. "По возвращении в Сингапур они могут быть освобождены от карантина", - добавили представители ведомств. Кроме того, местный бизнес сможет нормально функционировать, не опасаясь новых ограничений.

Согласно концепции, власти также планируют не заострять внимание на ежесуточном росте инфицированных, а будут только следить за динамикой тяжелых случаев.

Национальная кампания по вакцинации стартовала здесь в конце прошлого года, власти одобрили для использования препараты Pfizer - BioNTech и Moderna, в частных клиниках также разрешено применять вакцину Sinovac.