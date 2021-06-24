В Бурятии за сутки выявили 281 новый случай заражения COVID-19

УЛАН-УДЭ, 24 июня. /ТАСС/. Сложная эпидситуация сохраняется в Бурятии, за последние сутки выявлен 281 новый случай инфицирования COVID-19, умер 21 пациент. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперштабе республики.

"На утро 24 июня зарегистрировано 42 716 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением, из них 281 - за последние сутки. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 087 человек, из них 21 - за последние сутки", - сообщили в оперштабе.

В стационарах республики в настоящее время получают лечение 2 963 пациента с COVID-19, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией - 2 563. В отделениях реанимации находится 171 пациент, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких - 128 пациентов.

"В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3 197 коек. Занятость коечного фонда составляет 92,7%", - уточнили в оперштабе. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 15 569 человек.

Всего в республике применили 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привит 164 081 человек. Завершили вакцинацию 127 509 человек.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля вводится локдаун. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд, пояснили в оперштабе.