Австралия исключит препарат AstraZeneca из программы вакцинации к концу года

СИДНЕЙ, 24 июня. /ТАСС/. Австралия откажется от применения вакцины Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca к концу 2021 года. Об этом в четверг сообщил глава правительственной оперативной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн.

По его словам, препарат AstraZeneca будет постепенно выведен из национальной программы вакцинации и снят с производства в Австралии, поскольку из-за побочных эффектов его применение для лиц моложе 60 лет было запрещено. "Все, кто еще может быть привит вакциной AstraZeneca, получат ее до четвертого квартала [текущего года], а в национальную программу будет включен больший объем препаратов компаний Pfizer и Moderna", - сказал Фрюэн в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Глава оперштаба также отметил, что с октября 2021 года власти планируют прививать до 2,3 млн человек препаратом американской компании Pfizer, разработанным совместно с германской BioNTech, еженедельно. Вакцина американской компании Moderna, как ожидается, начнет поступать в Австралию во второй половине сентября, и в октябре каждую неделю ее будут получать от 87 тыс. до 125 тыс. австралийцев.

С начала распространения нового коронавируса в Австралии было выявлено чуть больше 30 тыс. случаев заражения, 910 пациентов умерли. В марте 2020 года власти страны закрыли ее границы на въезд и выезд и ввели жесткие санитарные ограничения, которые были отменены в июле прошлого года. Государственная граница Австралии по решению правительства страны остается закрытой.

22 февраля 2021 года в Австралии началась кампания вакцинации. На сегодняшний день более 6,86 млн (из 25,6 млн) жителей страны получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса, а около 720 тыс. австралийцев прошли полную вакцинацию.