В Минздраве Новосибирска объяснили очередь скорых у больницы

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Очередь скорых у городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 в Новосибирске связана с госпитализацией пациентов с подозрением на пневмонию, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Интернет-издание "НГС.Новосибирск" ранее сообщило, что у городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 на улице Тургенева в Октябрьском районе Новосибирска выстроилась очередь из машин скорой помощи. Некоторым автомбилям не хватало места, поэтому они стояли за оградой.

"[Очередь связана] с госпитализацией пациентов с подозрением на пневмонию", - сообщили в Минздраве.

В свою очередь главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова в разговоре с ТАСС сообщила, что большое число госпитализацией связано с тем, что "население не вакцинируется", отметив, что доктора на скорой работают по две смены.

В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. В понедельник губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Также вместимость залов кинотеатров и объектов спорта с 1 июля в Новосибирской области была ограничена до 50% от количества мест. 11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро 23 июня, в регионе зарегистрировано 45 699 случаев коронавируса (+154 за сутки), в том числе у 3 027 детей. 40 967 пациентов выздоровели (+89 за сутки).