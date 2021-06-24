Эксперт заявила об отсутствии тяжелых побочных реакций после ревакцинации от коронавируса

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Данных о ревакцинации пока мало, однако имеющаяся информация свидетельствует, что тяжелых побочных эффектов от вакцинации спустя время после перенесенной новой коронавирусной инфекции или повторной вакцинации нет, сообщила ТАСС завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова.

"В принципе, данных у нас еще по вакцинации мало, но те, что есть, говорят о том, что никаких особых тяжелых побочных эффектов после повторной вакцинации пока не отмечено", - рассказала она.

При этом Волчкова добавила, что у переболевших ковидом остаются достаточно серьезные последствия, а повторная встреча с инфекцией может стать фатальной. "Поэтому, конечно, в данном случае предпочтительна вакцинация, отметила она. - Еще не накоплено достаточно данных о том, какой титр антител является абсолютно защитным".

По ее словам, например в Израиле, не смотрят титр антител и просто через три-шесть месяцев после перенесенного заболевания проводят вакцинацию, особенно это касается старшей возрастной группы и лиц с хроническими заболеваниями. Опыт показывает, что через шесть месяцев антитела у лиц, переболевших ковидом, к сожалению, могут или вообще исчезнуть, или титры резко упадут", - пояснила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав в ближайшее время выпустит рекомендации по срокам проведения ревакцинации от коронавируса. В частности, министр отмечал, что в период эпидемического подъема ревакцинироваться можно в период шесть месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее.