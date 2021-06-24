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Сообщения о минировании поступили в учебные заведения Сахалинской области

Были приняты меры по эвакуации детей и персонала учебных заведений Корсаковского и Долинского районов

ТАСС, 24 июня. Оперативные службы проверяют поступившую информацию о взрывных устройствах в учебных заведениях Корсаковского и Долинского районов Сахалинской области. Идет эвакуация детей, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.

"В несколько учебных заведений Корсаковского и Долинского районов поступили электронные письма о минировании. В незамедлительном порядке были приняты меры по эвакуации детей и персонала", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, информация о минировании поступила около 15 часов дня (07:00 мск) в детсады Корсаково и Долинска. Эвакуацию провели в 12 учреждениях. Задействовано несколько оперативных служб.

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