Поставки вакцины от коронавируса в Бурятию увеличат из-за роста спроса

УЛАН-УДЭ, 24 июня. /ТАСС/. Федеральный центр увеличит поставки вакцины от коронавируса в Бурятию из-за сложной эпидобстановки в регионе и резкого роста спроса на вакцинирование. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

"Было обращение от главы [Бурятии Алексея Цыденова] в Минздрав РФ об увеличении поступления доз вакцины. Количество доз увеличено для Бурятии. Если раньше по 16 тыс. - 20 тыс. доз поступало, то теперь нам объявили новый график - будут поступления по 36 тыс. доз еженедельно. На наше обращение отреагировали в Минздраве РФ", - сообщила Лудупова.

Всего в республику поставлено 185 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. "Первым компонентом привито 164 081 человек, это составляет 38% от плана и 22% от взрослого населения. Завершили вакцинацию (привито вторым компонентом) 127 509 человек, это 29,5% от плана. Остаток вакцины составляет 20 969 доз", - уточнили в оперштабе.

По словам Лудуповой, в настоящее время в Бурятии отмечается высокий темп вакцинации. "За прошедшие сутки привит 8 361 человек. А мы должны были прививать, то есть мощности рассчитывались такие, по 4 тыс. человек в сутки, - сказала Лудупова. - Вакцинация идет высокими темпами, это как люди трудоспособного возраста, старше 65 лет, так и других возрастов".

Вместе с тем министр признала, что медики рассчитывали на такие темпы еще в мае, но этого тогда не произошло. "Если бы такая вакцинация была в мае, наверное, сегодня ситуация по-другому складывалась", - отметила она.

Поставки кислорода

Лудупова также рассказала, что власти Бурятии договорились о дополнительных поставках кислорода в медучреждения республики, где отмечалась его нехватка.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике не хватает кислорода для лечения пациентов с COVID-19.

"Ситуация разрешилась. Организована поставка дополнительно кислорода в Бурятию из Красноярского края. Два дня назад были перебои с работой кислорода, но реанимационные отделения не отключались ни в коем случае", - сказала Лудупова.

Министр промышленности, торговли и инноваций Бурятии Антон Виноградов сообщил на своей странице в Facebook, что проведены переговоры с руководством Минпромторга Красноярского края и руководством Красноярского машиностроительного завода. "Договорились по ежесуточным поставкам 26 тонн жидкого кислорода в медицинские учреждения Республики Бурятия", - написал он. Кроме того, ведется работа по увеличению объемов производства медицинского кислорода на предприятиях республики.

По словам Лудуповой, создан круглосуточный штаб с участием представителей региональных Минздрава, Минстроя, Минпромторга для оперативной работы по установке дополнительных кислородопроводов к новым ковидным госпиталям. "Разворачиваем новые койки, потребность в кислороде выросла кратно. Мы также приобрели аппараты искусственной вентиляции легких, 160 кислородных концентраторов сегодня ночью развезли в медорганизации, где высокая потребность", - сказала министр, добавив, что запас лекарственных средств в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 достаточен, дефицита нет.

В Бурятии сохраняется сложная эпидобстановка в условиях пандемии коронавируса. Из-за так называемой третьей волны власти региона вводят с 27 июня по 11 июля локдаун, все предприятия, кроме жизненно необходимых, будут закрыты, для всех граждан объявлен режим самоизоляции. За последние сутки в республике зарегистрирован 281 новый случай инфицирования COVID-19, умер за сутки 21 пациент. Медики разворачивают дополнительные места для больных с COVID-19, перепрофилировано 3 197 коек, занятость коечного фонда составляет 92,7%.