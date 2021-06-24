В Забайкалье восстановили электроснабжение в двух районах после паводков

ТАСС, 24 июня. Энергетики в Забайкальском крае в четверг полностью восстановили энергоснабжение в Балейском и Шелопугинском районах, где не было света из-за подтопления. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Забайкальские энергетики полностью восстановили электроснабжение в Балейском и Шелопугинском районах. Специалисты подключили воздушные линии, от которых питаются села Онохово, Верхний Кокуй и Подойницыно Балейского района, а также села Верхний Тергень, Купряково, Глинянка и Верх-Ягье Шелопугинского района", - говорится в сообщении.

Как уточнил министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Илья Золотухин, также частично восстановлено электроснабжение в Газимуро-Заводском районе - свет вернули в селах Кунгара, Курюмдюкан и Зерен. "Работы по восстановлению подачи энергоресурса в Газимуро-Заводском районе продолжаются. Осмотр воздушной линии "Бурукан", которая питает Батакан, Знаменку и Луговское, производится, но затруднен из-за повреждения дорожного полотна и повышенного уровня воды", - подчеркнул Золотухин.

Согласно информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается рост уровня воды на реке Аргунь у села Олочи Нерчинско-Заводского района, а также подтопление поймы в районе села Аргунск.

По последним данным, после обильных осадков в восьми районах Забайкалья в 15 населенных пунктах подтоплено 13 жилых домов и 351 приусадебный участок, разрушено 15 деревянных мостов, частично подтоплено 10 участков автодорог. Всего за время ЧС было подтоплено 298 жилых домов, 972 приусадебных участка, 15 участков автомобильных дорог в 24 населенных пунктах. Развернуто пять пунктов временного размещения вместимостью 800 человек, сейчас там находятся 14 человек, в том числе двое детей.

Наводнение отнесено к федеральному уровню реагирования, для помощи региону из Москвы в Читу вылетела группировка МЧС.