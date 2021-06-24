Проценко рассказал, что в реанимации в Коммунарке нет ни одного вакцинированного

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Ни одного вакцинированного от коронавируса нет среди более чем 300 пациентов реанимации городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. Об этом главный врач учреждения Денис Проценко написал в своем Telegram-канале .

"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, 3 - ЭКМО. Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось", - написал он.

В Москве выявлено 6 534 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе, по данным оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, умерли 21 686, или 1,66%, заболевших.