От бесплатного пива до арестов. Как в мире пытаются заставить прививаться от коронавируса

В США в целом уровень вакцинации очень высок: хотя бы одну дозу в стране получили уже около 65% граждан, а обе - более 40%. Но в ряде штатов жители прививаться не хотят: так, в Западной Вирджинии, согласно данным опросов, 28% населения не желает делать прививку.

Другие государства решили действовать более радикально и ввели для отдельных категорий граждан обязательную вакцинацию - так на уровне отдельных регионов поступили и в России. ТАСС разбирался, какие меры оказались эффективнее.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти многих стран принимают самые разные меры, чтобы побудить жителей как можно быстрее привиться от коронавируса: проводят лотереи, предлагают привившимся бесплатное пиво и коктейли, а в Лас-Вегасе даже решили открыть пункты вакцинации возле стриптиз-клубов.

Власти штатов пытаются изменить позицию жителей, например, с помощью лотерей. Первым такую практику ввел Огайо - 12 мая его губернатор Майк Девайн заявил, что штат еженедельно будет разыгрывать среди новых привившихся призы в $1 млн, а пятерым школьникам по результатам лотереи полностью оплатит обучение в одном из местных университетов. Как заявили власти, благодаря акции удалось остановить снижение числа желающих привиться, а за неделю число вакцинированных в возрасте от 30 до 74 лет возросло на 6%.

Примеру Огайо последовал Нью-Йорк, но там главный приз был увеличен до $5 млн. Подобные лотереи запустили также в Мэриленде, Колорадо и Калифорнии. При этом власти Западной Вирджинии, помимо денег и стипендий в университете, предлагали также выиграть пикап, пожизненную лицензию на рыбалку и охоту, ружье или поездку на выходные в один из местных парков.

Власти Нью-Джерси заманивали жителей на вакцинацию бесплатным бокалом пива, а в Нью-Йорке и Вашингтоне привившимся раздавали самокрутки с марихуаной.

Все эти акции, однако, не вызвали взрывного роста числа желающих сделать прививку. Их успех в основном ограничивался первыми неделями, после чего интерес жителей резко ослабевал.

Коровы, куры и золото

За пределами Соединенных Штатов власти прибегали к более экзотическим лотереям. Так, власти Таиланда разыгрывали среди привившихся золотые украшения, купоны в магазины и даже удобрения. Но лучший эффект дали меры, принятые в провинции Чиангмай: там стали разыгрывать коров, и число желающих вакцинироваться возросло с сотен сразу до нескольких тысяч.

В Индонезии меньше всего хотели прививаться пожилые люди. Их удалось мотивировать курами - каждый после прививки получал по живой птице. С помощью этой меры в сельских районах темпы вакцинации поднялись в десятки раз.

Обязательная вакцинация

В Саудовской Аравии пошли на радикальные меры в борьбе за коллективный иммунитет: 7 мая власти сообщили, что вакцинация станет обязательным условием для выхода на работу как чиновников и сотрудников государственных компаний, так и занятых в частном секторе. С 1 августа без справки о прививке будет запрещено посещать госучреждения, общественные, культурные и другие мероприятия.

Сейчас в стране с населением около 34 млн человек сделано уже более 16 млн прививок. Но власти пока не сообщают, как повлияли на темпы вакцинации жесткие меры.

Еще категоричнее оказались Филиппины. Президент Родриго Дутерте пригрозил арестами тем, кто отказывается от вакцинации, назвал их вредителями и посоветовал покинуть страну. При этом, как показывают опросы, лишь треть филиппинцев готова прививаться.

Отдельные категории и угроза ограничений

В Европе тема обязательной вакцинации для определенных категорий граждан неоднократно обсуждалась, однако пока на такой шаг решили пойти немногие. Например, в Италии прививка необходима всем медработникам, включая аптекарей, но правительство пообещало, что широкомасштабную обязательную вакцинацию проводить не планируется.

Подобные меры могут принять и в Великобритании, где сейчас привиты всего 10% работников национальной службы здравоохранения. По данным газеты The Times, идею обязательной вакцинации поддерживает премьер-министр Борис Джонсон, но против, скорее всего, окажутся лейбористы и профсоюзы медиков.

В Германии идея обязательной прививки обсуждалась еще осенью прошлого года, но столкнулась с серьезным недовольством и граждан, и политиков.

В Израиле, где привились больше трех четвертей взрослых (это один из самых высоких уровней в мире), власти обязательную вакцинацию не вводили. Однако для непривившихся действовали ограничения на посещение общественных мест: баров, ресторанов, музеев, театров, отелей и спортивных заведений и мероприятий.