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Молния

Оперштаб напомнил об обязанностях работодателей при обязательной вакцинации в Москве

Отказавшихся от вакцинации сотрудников могут отстранить от работы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Работодатели в Москве обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников и проводить профилактические мероприятия. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.

"Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве", - ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса.

Сотрудников компаний, которые отказались от вакцинации от коронавируса без медицинских противопоказаний, могут отстранить от работы в Москве, также отметили в столичном оперативном штабе.

"Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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