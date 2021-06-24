Парламент Южной Австралии одобрил законопроект, легализующий эвтаназию в регионе

СИДНЕЙ, 24 июня. /ТАСС/. Парламент штата Южная Австралия окончательно одобрил в четверг законопроект, легализующий эвтаназию на территории региона. Трансляция голосования велась на сайте законодательного органа.

Закон об эвтаназии, который вступит в силу через 18 месяцев, сделает Южную Австралию четвертым австралийским регионом (из восьми), легализовавшим добровольный уход из жизни. По словам депутата Кияма Махера, внесшего законопроект на рассмотрение парламента, одобрение этой инициативы поможет жителям штата "сохранить контроль, возможность выбора и достоинство в конце жизни".

Согласно требованиям нового законодательства, просить об эвтаназии сможет совершеннолетний резидент или постоянный житель Австралии, находящийся на территории региона не менее одного года. Кроме того, у обратившегося должно быть диагностировано неизлечимое заболевание, прогрессирующее и причиняющее физические или нравственные страдания больному.

Как сообщает местное издание Advertiser, за последние 25 лет законопроект, легализующий эвтаназию, 17 раз был представлен депутатам регионального парламента, однако поддержку он получил лишь в 2021 году, когда в мае его одобрила нижняя палата, а месяцем позднее и верхняя.

Ранее законы, легализующие эвтаназию, были приняты в штатах Виктория (2019 год), Западная Австралия (принят в 2020 году, вступит в силу в июле 2021 года) и Тасмания (март 2021 года). Парламенты Квинсленда и Нового Южного Уэльса сейчас рассматривают аналогичные законопроекты и могут принять их до конца текущего года. Специальный регион Северная территория узаконил добровольный уход из жизни в 1996 году, однако спустя год федеральное правительство Австралии отменило это решение.