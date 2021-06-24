Минобрнауки рекомендовало прививаться от коронавируса преподавателям и студентам

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендует вакцинироваться против коронавирусной инфекции всему вузовскому сообществу. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков в интервью "Российской газете" .

"В той ситуации, в которой мы находимся, я хочу рекомендовать, прививаться лучше, чем болеть. <...> Я думаю, что вузовское сообщество, преподаватели и студенты, в этом смысле [вакцинации] как люди образованные должны идти впереди и показать пример", - сказал он.

Фальков добавил, что сделать прививку должны не только студенты и преподавали, но также все сотрудники.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 179,2 млн человек, почти 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 368 513 случаев заражения, выздоровели 4 902 110 человек, умерли 130 895. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.