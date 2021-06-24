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Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации

Как отметил спикер Госдумы, уже возбуждены уголовные дела и задержаны подозреваемые в совершении таких незаконных действий

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными медицинскими документами, включая сертификаты о вакцинации от COVID-19.

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В своем Telegram-канале политик заметил, что "уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации". "Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами", - написал Володин, указав, что бороться с такими преступлениями - долг правоохранительных органов.

Он напомнил, что "шустрых бизнесменов, рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание". "Лжесправка антитела не вырабатывает, если заболел, не поможет тому, кто ее купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, придется отвечать и за это, что справедливо", - подчеркнул спикер.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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