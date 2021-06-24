Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации

В своем Telegram-канале политик заметил, что "уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации". "Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами", - написал Володин, указав, что бороться с такими преступлениями - долг правоохранительных органов.

Он напомнил, что "шустрых бизнесменов, рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание". "Лжесправка антитела не вырабатывает, если заболел, не поможет тому, кто ее купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, придется отвечать и за это, что справедливо", - подчеркнул спикер.