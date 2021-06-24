Число сдающих экзамены по стандартам Worldsills в Якутии выросло в три раза

ЯКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Число студентов и выпускников колледжей и техникумов Якутии, которые сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, выросло по сравнению с прошлым годом в три раза - до 1 800 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе института развития профессионального образования республики.

С 2016 года по поручению президента РФ Владимира Путина в системе среднего профессионального образования внедрена новая процедура оценки качества практической подготовки - демонстрационный экзамен, который проводится по стандартам WorldSkills Russia.

"В прошлом году демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills сдавали 550 учащихся. В этом году экзамены по новым стандартам сдают уже 1 800 студентов и выпускников 32 учебных заведений по 29 компетенциям", - - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в регионе организовано 59 аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена, оснащенных современным оборудованием. Профессиональные навыки выпускников оценивают 350 квалифицированных экспертов. Экзамены охватывают всю территорию республики и проводятся даже в отдаленных оленеводческих районах - Жиганском и Нижнеколымском.

Демонстрационный экзамен - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования колледжей и вузов, которая предусматривает, в частности, моделирование реальных производственных условий, независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.