Оперштаб разъяснил условия вакцинации при наличии антител

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции.

"В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса", - пояснили в штабе.

Перечень заболеваний и состояний для медицинского отвода от проведения прививки против COVID-19 небольшой. Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Как правило, в таком состоянии люди находятся на больничном или даже на госпитализации и вряд ли могут продолжать работу. Основанием для медицинского отвода также является беременность и перенесенная менее шести месяцев назад коронавирусная инфекция.