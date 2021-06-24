Российский экологический оператор призвал не покупать одноразовые игрушки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) призывает к осознанному потреблению и ответственности при покупке модных игрушек, которые быстро становятся неперерабатываемыми отходами и отправляются на полигоны. Об этом сообщает в четверг пресс-служба РЭО.

"Дети довольно быстро улавливают модные тренды. При этом мы знаем, что молодое поколение всегда активно подхватывает и экологические инициативы. Поэтому призываем ответственно и осознанно относиться к покупке новых игрушек, которые невозможно переработать. Ведь ежегодно в России образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, из них 6,4 млн тонн - это полимерные отходы. При этом на захоронение в нашей стране отправляется 94% твердых коммунальных отходов", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в распространенном сообщении.

Как отметили в компании, наиболее яркие примеры таких продуктов - поп-иты и симпл-димплы, которые продолжают набирать популярность в России. При этом мода быстро меняется, и товары вроде спиннеров или слаймов превращаются в отходы. Причем в России большинство таких игрушек не перерабатывается, а, по данным зарубежных исследований, около 80% пластиковых игрушек отправляется на свалку.

"Антистресс-игрушка поп-ит в основном производится из силикона. А в составе симпл-димпла, как правило, имеется ABS-пластик. Все эти материалы в теории перерабатываются, но на практике, к сожалению, это не так. В России нет полноценной инфраструктуры по переработке силикона, а пластик является неотделимой составной частью игрушки, поэтому отсортировать его не представляется возможным, как и отправить его на переработку. Кроме того, все эти товары имеют упаковку, которая моментально направляется в урну", - уточнили в РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.