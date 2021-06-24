Австралийский регулятор предварительно одобрил применение вакцины компании Moderna

СИДНЕЙ, 24 июня. /ТАСС/. Австралийский фармрегулятор разрешил американской компании Moderna подать заявку на регистрацию ее вакцины против коронавируса в стране. Об этом сообщается в заявлении управления терапевтических товаров (TGA), опубликованном в четверг на сайте организации.

"Возможность применения мРНК-вакцины [компании Moderna] для активной иммунизации лиц старше 12 лет в целях профилактики болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, будет рассмотрена TGA. В случае одобрения полный курс вакцинации препаратом Moderna будет состоять из двух доз, вводимых с интервалом в 28 дней", - указал в своем заявлении регулятор.

Также в TGA отметили, что выданное Moderna разрешение подать заявку является "первым шагом в процессе регистрации препарата в национальном реестре" и получении одобрения его применения на территории Австралии. "Moderna в ближайшее время подаст заявку на регистрацию, однако сможет ее получить лишь в случае, если вакцина будет одобрена TGA как безопасная и эффективная", - сообщили в управлении.

В случае одобрения американская вакцина станет третьим препаратом для иммунизации против коронавируса, использование которого разрешено в Австралии. Ранее национальный фармрегулятор одобрил применение вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и американско-германского консорциума Pfizer - BioNTech.

С начала распространения нового коронавируса в Австралии было выявлено чуть больше 30 тыс. случаев заражения, 910 пациентов умерли. В марте 2020 года власти страны закрыли ее границы на въезд и выезд и ввели жесткие санитарные ограничения, которые были отменены в июле прошлого года. Государственная граница Австралии по решению правительства страны остается закрытой.

22 февраля 2021 года в Австралии началась кампания вакцинации. На сегодняшний день более 6,86 млн (из 25,6 млн) жителей страны получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса, а около 720 тыс. австралийцев прошли полную вакцинацию.